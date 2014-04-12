Митрополит Антоний: Верующий человек не должен допускать, чтобы им манипулировали, втягивая его в политическую борьбу

О поминовении Патриарха, о своем нашумевшем интервью, о патриотизме и сепаратизме, об автокефалии и многом другом - в интервью Управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

– Сегодня, мы переживаем тревожное время, и в первую очередь его можно назвать – временем информационных войн. В эти дни священноначалию нашей Церкви приходится отвечать на множество вопросов. Бывает, что отдельные слова наших владык и Ваши, Ваше Высокопреосвященство, преподносятся публике порой несколько тенденциозно.

Например, в Вашем последнем интервью, акцент был сделан на единстве Украины, но при этом ничего не было сказано о людях, которые на юго-востоке страны отстаивают свои ценности. Ведь ранее Церковь акцентировала внимание на том, что сочувствует всем своим чадам по разные стороны баррикад, не зависимо от их позиции. Не изменилось ли это отношение после смены власти в Киеве?

– Позиция нашей Церкви не изменилась. Еще осенью минувшего года, когда в обществе много спорили о возможном подписании соглашения об ассоциации с Евросоюзом, мы неоднократно подчеркивали, что геополитический выбор Украины должен стать плодом открытой общественной дискуссии. В этой дискуссии каждый должен иметь право высказать свое мнение. И все эти мнения должны быть услышаны властью. Но в то же время, наша Церковь всегда настаивала на том, что общественная дискуссия не должна превращаться в гражданское противостояние. Каждый может иметь свои общественно-политические предпочтения, но это не должно быть поводом для нарушения закона.

Сегодня мы стоим перед угрозой междоусобных столкновений в других регионах. И мы должны вынести урок из всего, что произошло в Киеве, и сохранить мир на Востоке и Юге страны.

Среди нашей паствы есть люди разных политических предпочтений и убеждений. Церковь стремится объединить их всех вокруг Христа. Мы не делим свою паству по идеологическим признакам. Поэтому Церковь принципиально воздерживается от участия в акциях протестов, призывая всех к мирному решению конфликтов. Сегодня Церковь продолжает нести свою миссию примирения там, где политические силы не могут достичь согласия и взаимопонимания.

– Так же довольно двусмысленно звучит тема автокефалии. Может показаться, что автокефалия УПЦ является некой самоцелью, к которой нужно стремиться, не смотря ни на что. Насколько этот вопрос важен на самом деле?

– Действительно, почти что в каждом интервью, мне задают этот вопрос. Сразу необходимо отметить, что вопрос о церковной автокефалии в нашем обществе предельно политизирован. С точки зрения канонического права автокефалия – это лишь инструмент, который должен помогать лучшему устроению церковной жизни. Однако если вопрос об автокефалии вызывает разногласия в церковном народе и угрожает церковному единству, то, как неоднократно подчеркивал в своих выступлениях Блаженнейший Митрополит Владимир, общественный мир и единство Церкви для нас важнее, нежели тот или иной канонический статус.

Ныне Украинская Православная Церковь является Самоуправляемой с правами широкой автономии, что позволяет нам самостоятельно решать все вопросы нашей внутренней жизни. Потому в 2011 году Собор Украинской Православной Церкви единодушно заявил, что нынешний канонический статус УПЦ является оптимальным. Так что автокефалия вовсе не является и не может являться для нас самоцелью.

– Одним из камней преткновения сейчас предстает вопрос о поминании за богослужением имени Святейшего Патриарха. Есть отдельные приходы, которые перестали поминать Святейшего, в виду известного конфликта новой киевской власти и власти Российской Федерации. Насколько обоснованы такие решения под влиянием политической ситуации? Существует ли в действительности распоряжение руководства УПЦ о непоминании Патриарха (как некоторые считают)?

– Никаких распоряжений о прекращении поминовения Московского Патриарха в Украинской Православной Церкви не издавалось. Вообще, что касается поминания иерархии за богослужением, то с точки зрения канонических правил для приходского священника абсолютно обязательным является поминовение его правящего архиерея. Правящий епископ должен обязательно поминать митрополита своей области, а митрополит области – патриарха. И, например, в греческих Поместных Церквах именно такая практика и существует. В нашей же Церкви утвердилась практика (зафиксированная в Уставе) поминовения имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на всей канонической территории Русской Православной Церкви. Мы должны бережно хранить традиции нашей Церкви, выстраданные многими поколениями наших соотечественников.

Но в виду крайне сложной сегодняшней обстановки и учитывая эмоциональный накал, епархиальные владыки, конечно, могут решать вопрос поминовения-непоминовения, исходя из практики икономии.

– В последнее время духовенство от священноначалия слышит призывы к патриотизму и недопущению сепаратистских настроений среди мирян. Значит ли это, что владыки призывают священников к участию в политической борьбе?

– Мы сопереживаем всем людям, страждущим от политической нестабильности и призываем не пускать это противостояние глубоко в сердце. Горячо любя свое земное Отечество, каждый верующий человек должен прислушиваться к вечной истине Божественного Откровения, которое гласит, что мы «не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14).

– Мы все, и духовенство, и особенно миряне имеем свои политические взгляды. Было бы фарисейством отрицать, что у нас их нет. Даже при определенной аполитичности, политика, так или иначе, вторгается в нашу жизнь. Что бы Вы порекомендовали сейчас верующим, втянутым в политическое противостояние?

– Да, у всех нас есть политические предпочтения. Но, прежде всего, я хочу напомнить, что духовенство не имеет право использовать амвон для пропаганды политических идей. Это для нас аксиома. Пастырь не должен делить свою паству по политическому признаку. Церковь благословляет своих членов принимать активное участие в созидательной жизни государства. Ведь именно от нас зависит, какой будет Украина завтра. Но при этом мы должны хранить здравомыслие и очень четко чувствовать ту грань, за которую нельзя переступать. Отстаивание своей позиции не должно превращаться в разрушение общественного порядка. Христианин призван к свободе во Христе. И потому верующий человек не должен допускать, чтобы им манипулировали, втягивая его в политическую борьбу.

Особые испытания посетили нас в дни Великого поста. Сейчас мы стоим на пороге Страстной недели, которая является временем особой молитвы, особого воспоминания крестных страданий и смерти Христа Спасителя. В эти дни мы все должны усилить наши молитвы за Украину, чтобы Господь сохранил нас в мире и благополучии.

Беседу вели Дмитрий Марченко, Наталия Горошкова

Православие в Украине