Митрополит Онуфрий рассказал о празднике входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье)

В последнее воскресенье перед праздником Воскресения Христова Православная Церковь торжественно празднует вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называется Вербное воскресенье.

О символике праздника и чему он нас учит - рассказывает Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

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