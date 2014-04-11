Митрополит Онуфрий рассказал о празднике входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье)

14:32, 11 апреля 2014
Православие
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В последнее воскресенье перед праздником Воскресения  Христова Православная Церковь торжественно празднует вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называется Вербное воскресенье.

О символике праздника и чему он нас учит - рассказывает Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

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