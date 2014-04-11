В Киеве незрячие получили от УПЦ социальную помощь

9 апреля в Левобережном Территориальном Центре Украинского Общества Слепых (УТОС) духовенство Украинской Православной Церкви передало незрячим Киева социальную помощь в виде продуктовых наборов.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, обращаясь к собравшимся, отметил: «Церковь призывает нас творить добрые дела в течение всей жизни, однако в Великий пост мы просто обязаны отдать частичку себя своим ближним. Подобное мероприятие стало проявлением уважения к людям, которые несут тяжелый крест слепоты телесной».

Пресс-секретарь Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук в своем слове отметил: «Церковь всегда присутствует там, где льются человеческие слезы... Такая помощь нужна, ведь наши люди иногда не имеют, что есть. Незрячие, несмотря на то, что не могут видеть телесными глазами, имеют духовные глаза и доброе сердце».

Руководство центра поблагодарило духовенство за помощь.

«Все, что Вы сделали ближнему, то сделали Мне», - с этими словами Христос обращается к нам, побуждая творить добрые дела. Господь никогда не оставит этих людей наедине с их проблемами», - добавил в комментарии пресс-службе митрополит Александр.

church.ua