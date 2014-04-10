В Киево-Печерской лавре освятили алтарь храма преподобных Антония и Феодосия

В Успенской Киево-Печерской Лавре, спустя полгода после закрытия на реставрационные работы, почти полностью подготовлена для богослужений главная часть вместительного храма в честь преподобных и богоносных отцов наших Антония и Феодосия (известный среди прихожан Лавры как «Трапезный Храм»).

9 апреля состоялось освящение алтаря и обновление престола этой церкви. Священнодействие возглавил Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в сослужении викария Киевской епархии епископа Ирпенского Климента, а также братии обители.

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