В Сербии состоится обретение мощей преп. Иустина (Поповича)

11:54, 10 апреля 2014
Православие
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Преподобный Иустин

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения и 35 лет — со дня преставления богослова и проповедника, понесшего свой подвиг в безбожное коммунистическое время, преподобного Иустина (Попович). 

На Праздник святого Благовещения — в день, когда в 1979 году отошел ко Господу преподобный Иустин, — в сербском монастыре Челие, где он подвизался и проповедовал своими богословскими трудами Христову веру, а также 31 год был духовником этого женского монастыря, епископом Вальевским Милутином в сослужении епископа Афанасия (Евтича) была совершена Божественная Литургия. По ее окончанию на могиле преподобного отслужили панихиду. 

Сообщается, что по благословению Патриарха Сербского Иринея, владыка Милутин объявил о предстоящем обретении мощей святого Иустина, которое состоится 14 июня 2014 г. Затем мощи прп. Иустина будут перенесены в монастырский храм. 

Преподобный Иустин был канонизирован решением Архиерейского собора Сербской Православной Церкви 2 мая 2010 года.

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