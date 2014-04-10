В Сербии состоится обретение мощей преп. Иустина (Поповича)

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения и 35 лет — со дня преставления богослова и проповедника, понесшего свой подвиг в безбожное коммунистическое время, преподобного Иустина (Попович).

На Праздник святого Благовещения — в день, когда в 1979 году отошел ко Господу преподобный Иустин, — в сербском монастыре Челие, где он подвизался и проповедовал своими богословскими трудами Христову веру, а также 31 год был духовником этого женского монастыря, епископом Вальевским Милутином в сослужении епископа Афанасия (Евтича) была совершена Божественная Литургия. По ее окончанию на могиле преподобного отслужили панихиду.

Сообщается, что по благословению Патриарха Сербского Иринея, владыка Милутин объявил о предстоящем обретении мощей святого Иустина, которое состоится 14 июня 2014 г. Затем мощи прп. Иустина будут перенесены в монастырский храм.

Преподобный Иустин был канонизирован решением Архиерейского собора Сербской Православной Церкви 2 мая 2010 года.

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