В Ватикане папских голубей мира будет защищать натренированный ястреб

В Ватикане появился натренированный ястреб, который будет защищать голубей мира от нападения хищных птиц, сообщает религиозно-информационная служба Украины.

Ястреб, которого зовут Сильвия, прошел специальный курс обучения на севере Италии. В Ватикане надеются, что птице удастся защитить папских голубей, которых традиционно выпускает Папа Римский Франциск во время своей воскресной проповеди.

Как сообщалось, в январе текущего года голодные чайка и ворон напали на голубей мира во время папской проповеди.

Ястребы и другие хищные птицы нередко используются для борьбы с нежелательными пернатыми на крупных объектах и мероприятиях. Они используются для отпугивания птиц в аэропортах и на футбольных стадионах.