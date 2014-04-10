В лавре состоялся Координационный совет Синодального информационно-просветительского отдела

9 апреля, в Киево-Печерской Лавре состоялся Координационный совет Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. Под председательством главы СИПО УПЦ протоиерея Георгия Коваленко, при участии сотрудников отдела, в заседании приняли участие руководители епархиальных информационно-просветительских отделов из Луцка, Харькова, Львова, Винницы, Мукачево, Херсона, Донецка, Сум, Днепропетровска и Луганской области.

На Координационном совете в частности был рассмотрен вопрос проведения весеннего, IX Фестиваля православных СМИ. По предварительной информации, ФестСМИ будет проведен с 19 по 22 мая 2014 года в Виннице. Основная тема - вопросы соборных православных медиа, их развития и функционирования в современном контексте.

Также участники совещания обсудили вопросы рекомендованных церковных СМИ: в перечень был добавлен детский журнал «Серебрянный звоночек» (Луганская епархия). Отдельно поднималась проблема распространения рекомендованных СМИ в епархиях и деятельности тех СМИ, которые не имеют благословения священноначалия УПЦ. Подробнее вопрос рекомендованных СМИ было решено обсудить на предстоящем фестивале.

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