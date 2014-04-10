Николаю Мищенко срочно нужно 37 тыс. грн. на первый курс онколечения по удалению раковой опухоли
Срочно нужно собрать 37 тысяч гривен на первый курс онколечения по удалению раковой опухоли!
Онкобольной Николай Николаевич Мищенко обращается с просьбой ко всем верующим:
«Обратиться к вам заставляют чрезвычайно тяжелые обстоятельства, которые самостоятельно я и родные не в состоянии решить, из-за недостатка средств. Диагноз - рак кожи. Срочно нужно собрать 37 тыс. грн!
В связи с тем, что онкобольному остро необходимо поэтапное специализированное лечение в больнице «Лисод», оснащенной соответствующим линейним ускорителем, что позволяет провести безотлагательное органосохраняющее оперативное вмешательство для преодоления опухоли рака II ст., локализованной рядом с левым глазом (рак кожи).
Реквизиты для перечисления благотворительной помощи физическими лицами:
ПАО КБ «Приватбанк» СКР №4627081201068363
Мищенко Николай Николаевич на онколікування
Путем зачисления средств на моб.телефон 097-228-60-24
Реквизиты для перечисления благотворительной помощи юридическими лицами:
Код банка (МФО): 305299
ОКПО: 14360570
Расчетный счет (получателя): 29244825509100
Назначение платежа: Мищенко Николаю Николаевичу
Код ИНН 2373012410 для зачисления на СКР №4627081201068363,
Основание - благотворительная помощь на лечение
Контактный телефон: 097-228-60-24, e-mail: sosonko.n@gmail.com