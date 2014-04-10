Православные журналисты встретились с Митрополитом Владимиром

9 апреля, в рамках заседания Координационного совета Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, состоялась встреча православных журналистов с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром.

В Киево-Печерской лавре участники Координационного совета пообщались с Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием.

Затем состоялась встреча с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром. Владыка рассказал о состоянии здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира и пригласил всех лично посетить Предстоятеля.

После этого в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании участников Координационного совета принимал Блаженнейший Митрополит Владимир.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко рассказал Его Блаженству о результатах сегодняшней работы Координационного совета. В частности отец Георгий сообщил о проведении весеннего, IX Фестиваля православных СМИ, который, по предварительной информации, состоится с 19 по 22 мая 2014 года в Виннице.

Блаженнейший Владыка благословил каждого участника Координационного совета и пожелал успехов и помощи Божией в трудах.

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