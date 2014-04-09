Управляющий делами УПЦ: Волнения в Харькове, Донецке и Луганске нас очень сильно беспокоят

Управляющий делами Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) дал церковную оценку волнениям, происходящим на Востоке Украины. Об этом он сообщил в интервью "УНИАН-Религии".

"Наша церковь неоднократно заявляла о том, что выступает за территориальную целостность Украины. И сегодня мы однозначно осуждаем попытки отторгнуть от Украины ее территории и включить их в состав других государств. Потому волнения в Харькове, Донецке и Луганске нас очень сильно беспокоят. Мы видим в них реальную угрозу для нашего государства. Мы молимся, чтобы у наших государственных мужей хватило мудрости предотвратить эту угрозу без применения военной силы", - сказал митрополит Антоний.

Отвечая на вопрос о крымских епархиях УПЦ, владыка Антоний сообщил, что в настоящее время статус епархий остается прежним, однако "пока мы не понимаем, каким образом будет устроена церковная жизнь в Крыму".

"Руководство этих епархий не высказывало стремления выйти из подчинения церковному руководству в Киеве. Священный синод Русской православной церкви также не принял никаких решений об изменении статуса этих епархий", - объяснил управляющий делами УПЦ.

Также митрополит высказался о диалоге с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата.

"Главная задача – действительно объединить всех православных в одну Церковь", однако "процесс должен проходить на основании канонических норм и без всякого вмешательства политических сил", - сказал владыка.

Вместе с тем, по его словам, "сегодня среди епископов, духовенства и мирян УПЦ нет единого мнения по вопросу автокефалии. Есть те, кто поддерживает такую перспективу, нужно сказать, что их меньшинство, но есть и те, кто выступает против, а это – подавляющее большинство".

Относительно открытия в Украине параллельных структур Константинопольского Патриархата митрополит Антоний считает, что это не решит проблем, а "может лишь усугубить противоречия в украинском православии".