Митрополит Онуфрий - православным журналистам: Будьте теплым течением в холодном океане информации

9 апреля в Киево-Печерской Лавре состоялся Координационный совет Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. Собрались представители епархий и сотрудники СИПО УПЦ.

В рамках заседания состоялась встреча участников Координационного совета с Местоблюстителем Киевской Митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием.

Владыка тепло поздравил православных журналистов, отметив, насколько важным является их служение, а также - собственный пример.

«Очень важным является то дело, которое вы делаете для внешнего мира, - отметил Местоблюститель. - Потому что мир живет своими идеями, своими представлениями о Церкви, и часто эти представления не соответствуют действительности.

Поэтому делайте то, что вы делаете, чтобы люди имели правильное представление о Церкви, о ее жизни.

Сегодня мир можно сравнить с холодным океаном. Информация несет людей, как холодный океан, вымывает из человека, образно говоря, и минералы, и полезные вещества. И вы в этом океане должны быть теплым течением, Гольфстримом.

Это не так просто делать, но мы должны трудиться, насколько нам Господь дает возможность. Мы должны вносить теплое течение в этот поток информации, который сбивает человека, и многие люди просто его не выдерживают. Мы должны нести то, что поможет человеку хоть немножко согреться.

Как это делать? Это уже есть свои формы, приемы, подходы. Но наша информация должна быть такой, чтобы человеку в доступной, понятной для него форме преподнести идею о вечной жизни, которую Господь приготовил для каждого. Чтобы человек понял, что земной путь - это только начало, а конца жизни нет, просто меняется форма: сначала жизнь земная, затем - небесная.

А уж как это донести до людей, вы должны найти формы, потому что разная публика имеет разный способ мышления. Например, встречаемся мы с медиками, у них - своя форма выражения мнения, подхода к людям, даже свой язык общения. В инженерных средах - свой язык.

Надо молиться Богу и просить, чтобы для каждого найти то слово, которое поможет ему понять нашу общую цель, которая стоит перед всеми людьми - достижение вечного спасения.

Православие в Украине

Фото священника Максима Брусники