Фотографу Маше Тараненко до 14 апреля нужны 90 тыс. грн. на операцию на головном мозге

Эта очаровательная девушка - волонтер-фотограф. Многие должны помнить ее по благотворительным балам в галерее "Соборная", когда мы собирали деньги для других нуждающихся. Теперь беда случилась с ней.

Ее зовут Маша. Ей всего 21 год! Неделю назад у нее диагностировали две опухоли головного мозга. Рак стремительно развивается. Она уже в больнице, готовится к операции, которая назначена на 14-е апреля. НО у ее семьи нет всей необходимой суммы. Общий счет за операцию (не считая последующей реабилитации) в гривневом эквиваленте составляет 90.000. Если каждый из нас бросит хотя бы по 50 грн. это реально!

Маша верит в чудо! Давайте поможем ему осуществиться!

Реквизиты есть на картинке. Подробности можно узнать у мужа Маши (телефон указан) или я тоже смогу ответить, если что. Спасибо! С уважением, Аня Захарова

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Сегодня волонтерско-приходским активом удалось собрать 7.070 гривен на лечение Маши Тараненко (деньги уже перечислены на счет, супруг Маши от всей души благодарит всех неравнодушных).

Каждая Ваша гривна — капля надежды для девушки.

Необходимо собрать всю сумму ДО 14 АПРЕЛЯ (на эту дату назначена операция на головном мозге по удалению двух стремительно растущих опухолей).

ОБЩАЯ СУММА К СБОРУ : 90.000 гривен. Как сообщает муж Маши — Алексей, на данный моментСОБРАНО: 29 100 гривен. ОСТАЛОСЬ СОБРАТЬ: 60.900 гривен.

Пусть Ваше добро возвращается Вам сторицей!

Номер карты Приватбанка: 5211 5374 2623 7363.

Контакты: муж Тараненко Алексей (050) 193-80-20.

*** Всех, кто откликнулся на призыв о помощи, просим также зайти в группу: http://vk.com/club69361623. И, по возможности, отписаться в теме "Перечисления":http://vk.com/topic-69361623_29996447.