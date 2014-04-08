Кременчугская епархия УПЦ сообщает о провокациях неизвестных с целью очернить церковь

Кременчугская и Лубенская епархия УПЦ сообщает о провокациях неизвестных, которые проводятся возле храмов с целью очернить церковь. Об этом сказано в обращении епископа Кременчугского и Лубенского Николая к кременчужанам, текст которого передан в УНИАН.

В заявлении сказано, что на протяжении недели возле храмов и церквях Кременчуга неизвестный или неизвестные раздавали верующим листовки с провокационной информацией, с призывами к жестокости и насилию.

Также есть следующая оценка: «Эта хунта после вооруженного захвата власти сама себя назначила новыми гетманами Украины». Кроме этого есть призыв «жидовско-бандеровскую незаконную власть нужно уничтожить».

Если верить данным, указанным на листовке, в них сказано, что отпечатаны они в издательстве «Таврида», тиражем 1500 экземпляров. Датирована листовка — 18 марта 2014 года.

"Дорогие братья и сестры! Обращаюсь к вам за поддержкой, которую прошу выразить в искренних молитвах к Господу с просьбой вразумить людей, которые сегодня, в такое сложное политико-экономическое время, пытаются очернить Украинскую Православную Церковь словом и делом. На прошлой неделе в храмах и церквях Кременчуга неизвестный пытался раздавать верующим листовки с провокационным ложным содержанием, искаженной информацией, с призывами к жестокости и насилию. Уважаемые кременчужане, мы с вами помним, что вся Украинская Православная Церковь не раз переживала страшные времена безбожия, разрушений, бесчинства. Давайте в это сложное время испытаний совместными молитвами будем умолять всемилостивого Господа о мире и стабильности в Украине, ни в коем случае не поддадимся на любые жестокие провокации со стороны людей, не допустим господства тех, кто хочет осквернить имя Бога в Его храмах и церквях. Как и недавно в своем обращении к вам, снова подчеркиваю - Украинская Православная Церковь Московского патриархата не политизирована, служит во имя Господа и на благо людей и осуществляет всю хозяйственную и финансовую деятельность в пределах Украины. Спасибо каждому за искренние молитвы за мир в Украине, Божьего благословения вам на добрые дела!", - сказано в обращении Епископа Кременчугского и Лубенского Николая.