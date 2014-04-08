Таинство Соборования: Помилуй нас, Господи, яко немощны есьмы…

Соборование (Елеосвящение) — это одно из семи Таинств Православной Церкви, в котором при помазании тела елеем на больного призывается благодать Божия, исцеляющая немощи духовные и телесные. В Таинствах Церковных силой Божественной благодати возрождается к новой жизни человек, их принимающий. Так и в Таинстве Соборования исцеляется не только тело человека, но и душа.

Существует церковная традиция приступать к Таинству Соборования ежегодно — как правило, Великим постом, чтобы не только исцелиться от телесных немощей, но и очиститься духовно — от забытых грехов, которые тяжелым грузом лежат на душе. Длительные великопостные службы с чтением кафизм и молитвой Ефрема Сирина, воздержание в пище, отказ от пустого времяпровождения — все это помогает правильно настроиться для принятия этого важного для каждого христианина Таинства.

Таинство Елеосвящения имеет евангельское происхождение. Сам Христос посылал апостолов «по два, дав им власть над нечистыми духами. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли», читаем в Евангелии от Марка. Такое священнодействие продолжалось и в апостольские времена. Вот как об этом Таинстве написано в послании апостола Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14–15).

В первые века христианства, когда человек болел, к нему в течение семи дней приходили священники, молились о его выздоровлении и помазывали его освященным елеем, как было заповедано апостолами. Сам елей освящался особыми молитвами, и мог употребляться не только для помазания больного, но и в пищу. В IV веке освящение елея иногда совершал епископ — в то время и другие Таинства совершались преимущественно епископами. В византийских богослужебных книгах VIII века впервые появляется молитва «Отче Святый, врачу душ и телес...», которая является, говоря богословским языком, тайносовершительной формулой Соборования.

Уже с Х века встречаются упоминания о том, что помазание совершалось не только над самим болящим человеком, но и над всеми находящимися в его доме, причем елеем помазывали даже дом, комнаты, двери, стены, это считалось Божиим благословением.

На Руси Соборование стало известно в Средние века. Оно совершалось «по уставу Иерусалимскому» и было соединено со службами суточного круга. Накануне служили вечерню, но не обыкновенную, а приспособленную к Елеосвящению: ее песнопения имели своим содержанием моление о болящем. Утром служилась Литургия, в ектении вставлялись прошения об исцелении, происходило семикратное помазание, сам больной причащался, и ему предназначалась специальная просфора. Но не каждый больной мог прийти в храм, поэтому уже к XVII веку сложился чин, который используется и сегодня, позволяющий немощным и недужным прибегать к Таинству как в храме, так и на дому.

В Восточной Церкви помазание даже смертельно больного совершалось с надеждой на исцеление. В средневековой западной традиции Елеосвящение было принято совершать только над умирающими людьми, отсюда и его католическое название, «extrema unctio» — «последнее помазание», одно время оно даже называлось «Таинством смерти». Это название проникло в XVII–XVIII веках и в нашу Церковь, утвердившись в официальных церковных документах. Только в XIX веке святитель Московский Филарет (Дроздов) настоял на том, чтобы это название Таинства как несоответствующее православному пониманию было изъято из употребления. Но влияние католических заблуждений долго было источником суеверий в народе, наложив на Соборование печать страха. Даже сегодня можно услышать: «Соборуют только перед смертью». Здесь сказывается духовная необразованность и непонимание самой сущности Таинства большей частью нашего народа, порой не знающего, что собороваться могут все, при любой болезни (и не смертельной) душевной или телесной, начиная с семилетнего возраста. Вот как пишет об этом православный писатель XIX века Евгений Поселянин писал о том, кому еще можно и нужно собороваться: «Вовсе не сказано, что болезнь должна быть смертельной, или чтобы человек находился в беспомощном состоянии. Не надо забывать, что в христианстве страдание душевное признается тоже болезнью... Итак, если я страдаю духом от смерти близких людей, от горя, если мне необходим какой-нибудь благодатный толчок, чтобы собраться с силами и снять с себя путы отчаяния, — я могу прибегать к Соборованию».

Из Греческой Церкви на Русь пришла традиция общего соборования. Русский путешественник Арсений Суханов, посетивший Иерусалим в середине XVII века, подробно описал «общее Соборование», совершаемое в Иерусалиме в Великую Субботу: «В третьем часу дня патриарх вышел из церкви на свой двор, такожде и прочии вси... И пришел патриарх в дом свой, и помешкав в келье своей, пошел у царя Константина масло святить избранным людям… и тут их помазывал, запершись в церкви; потом масло святил в соборных сенях патриарших своих; и тут все были власти и священницы, иноцы и прочие миряне тут помазывались… После того, а иные прежде того, приходят к патриарху в келью исповедатися во грехах, иноцы и миряне, инокини и жены. В Великой церкви всяких людей полна церковь найдет, а владыка тут святит масло и помазует всех приходящих, арабов-христиан, мужей и жен, и младенцев».

По Уставу Церкви Таинство Елеосвящения полагается совершать семи священникам (собором священнослужителей), но Таинство может совершить и один. Число семь — символический знак Церкви и ее полноты; именно поэтому само последование Таинства состоит в прочтении, после определенных молитвословий, семи отрывков из Апостола и Евангелия, повествующих о покаянии, исцелении, необходимости веры и упования на Бога, сострадании и милосердии. После каждого такого прочтения и молитвенного обращения к Богу об отпущении грехов присутствующих совершается их помазание освященным елеем, смешанным с вином, то есть помазание также совершается семикратно. Смысл добавления в елей вина во время Соборования заключается в воспоминании евангельской притчи о добром самарянине, который шел и увидел избитого человека. Он сжалился над ним и «подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и винное». Об освященном елее антиохийский пресвитер Виктор (V в.) пишет так: «Елей и болезни исцеляет, и бывает причиной света и веселия. Потому елей, употребляемый для помазания, знаменует и милость от Бога, и исцеление болезни, и просвещение сердца. Ибо все совершает молитва, как всякому известно, а елей служит только символом совершающегося». Пшеница, употребляемая в Таинстве, также имеет свою символику: обновление жизни физической и духовной и надежда на будущее воскресение.

«Таинство Елеосвящения — духовный мед, живоносное питие. Какое богатство упования! Какие молитвы! Экстракт всего Евангелия», — писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Приступим и мы в спасительные дни Великого поста к этому великому Таинству, чтобы получить благодатную силу для укрепления своего тела и с новой силой продолжить подвиг поста и радостно встретить праздник Светлого Христова Воскресения.

*** Согласно расписанию богослужений в Киево-Печерской лавре, Таинство Соборования на предстоящей Неделе 5-й Великого поста будет совершаться в понедельник, 7 апреля, в 17.00; вторник, 8 апреля, в 10.00; четверг, 10 апреля, в 17.00. Последнее этим постом Таинство Соборования будет совершаться в Лавре в воскресенье, 13 апреля, в 13.00 и 16.30.

Богослужение проходит в палате Трапезного храма.

Евгения Кудрявцева, сайт Киево-Печерской лавры