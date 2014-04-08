Митрополита Владимира посетили участники ФестСМИ православных

В воскресенье, 6 апреля, Божественную Литургию в Спасо-Преображенском соборе ставропигиального прихода УПЦ в Киеве возглавил викарий Киевской Митрополии митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Участие в богослужении принял глава Информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук.

После богослужения митрополит Александр и протоиерей Валентин Марчук посетили Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в его резиденции в Феофании.

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