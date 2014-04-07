На Северном полюсе установили поклонный крест

На Северном полюсе был установлен поклонный крест. 6 апреля группа членов Ассоциации Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, полярников, государственных и общественных деятелей, предпринимателей посетила Северный полюс. В поездке приняли участие епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков и председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и обществапротоиерей Всеволод Чаплин.

Владыка Иаков в сослужении отца Всеволода совершил краткий молебен. После этого у креста было оглашено обращение Героев Советского Союза и Российской Федерации к народам мира, в котором, в частности, говорится: «Уже сейчас, пока еще не поздно, прокляните войны, фашизм и терроризм во всех их проявлениях, наркоманию и губителей природы, будьте терпимы друг ко другу и бдительны, берегите мир и наш общий дом — планету Земля, дарованную нам Создателем, особенно Арктику и Антарктику, ведь она нежна как мать, хрупка как лед, строга как отец и не все прощает нам — могут с нарастающей силой возникнуть необратимые процессы в природе и неподконтрольные социальные, политические, межнациональные и межрелигиозные противоречия в человеческом обществе, которые приведут нас к всеобщей катастрофе. Храни нас Бог»!

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