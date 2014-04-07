Патриарх Кирилл сравнил события в Украине с 1917 годом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает важным для Церкви дистанцироваться от участия в конфликтах, происходящих в Украине, и сосредоточиться на молитвенном служении. Он сравнил события в стране с 1917 годом.

“Большинство из нас даже плохо себе представляет, что такое революция. Последние события на Украине, страшные картины революционного бунта в столице, убиенные, люди, смятенные духом и сознанием, – все это нам в малой степени помогает понять, что происходило в то время в России”, – сказал Патриарх в Донском монастыре после молебна, посвященного патриарху Тихону в день его памяти.

“Это был слом всей жизни, который сопровождался бесчинством под лозунгами достижения справедливости, и во многие страдания окунулся наш народ”, – напомнил предстоятель РПЦ.

Он подчеркнул, что патриарх Тихон “старался дистанцироваться от всех этих революционных событий настолько, насколько он мог”. “Он погружался в молитву, он общался с единомышленниками, он много служил, много молился, он объединял вокруг себя народ. И как мы теперь видим, это и было самое важное, что помогало сохранять веру в людях и благочестие”, – убежден патриарх Кирилл. Он призвал паству к молитвенному служению, чтобы Господь помог “преодолеть всякого рода нестроения, в том числе и риски братоубийственных конфликтов и междоусобных браней, но чтобы под покровом Пресвятой Богородицы в мире, благочестии и чистоте протекала жизнь нашего народа”.

Днем в Благовещенском соборе Кремля патриарх выразил надежду, чтобы в “судьбоносное время для Отечества брат не восставал на брата, чтобы постепенно собиралась духовная сила Руси – та самая сила, которая привела к созданию великого государства”.

ИТАР-ТАСС