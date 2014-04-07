Благовещенский собор столицы сегодня отметил престольный праздник

7 апреля, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Благовещенском соборе столицы (проспект Победы, 111).

Литургия совершалась под открытым небом рядом с собором, строительство которого ведется.

Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Роменский и Буринский Иосиф, настоятель храма протоиерей Виталий Косовский, духовенство храма и столицы.

На малом входе, ко дню Светлой Пасхи, митрополит Онуфрий удостоил ряд клириков Киевской епархии богослужебных наград.

За богослужением Высокопреосвященнейший владыка обратился к верующим со словом наставления, в котором рассказал о значении праздника Благовещения для каждого христианина.

*** Подготовка к строительству собора Благовещения Пресвятой Богородицы началась в 1992 году. В 1995 году Блаженнейший Митрополит Владимир освятил крест и камень на месте будущего строительства. Этот год считается годом основания церкви, до 1999 года была подготовлена проектная документация. В1999-м началось строительство храма. Первое богослужение было совершено в 2001 году (тогда еще в приспособленном помещении). В 2010-11 гг. на собор были установлены купола. 1 июля 2012 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир освятил 10 накупольних крестов, самый большой из которых высотой 6 метров - самый высокий в Киеве. Храм запроектирован двухъярусным. Размеры собора 43х32х50 метров.

church.ua