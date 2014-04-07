На Афоне праздничную литургию в день Благовещения возглавил епископ Львовский и Галичский Филарет

В Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, праздничная литургия по древней афонской традиции совершалась ночью.

Богослужение возглавил глава Синодального отдела по делам медицины Украинской Православной Церкви епископ Львовский и Галичский Филарет, который прибыл на Святую гору Афон с группой паломников.

Преосвященному владыке сослужил 99-ти летний наместник монастыря схиархимандрит Иеремия (Алехин) с духовенством русской святогорской обители.

В праздничном богослужении приняли участие более 140 паломников из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Греции и других стран.

В этот же день в принадлежащем русскому монастырю Благовещенском параклисе при одноименной келлии по афонской традиции был совершен праздничный панигир, в котором приняли участие братия русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Современная Благовещенская келлия расположена на месте древнего афонского монастыря Коцари, разоренного турками в XIV в. С 1348 г. его территория принадлежит русскому афонскому монастырю, обустроившему здесь Благовещенскую обитель, где к началу ХХ века подвизалось около 20 русских святогорцев.

Праздник Благовещения на Святой Горе Афон, в Уделе Божией Матери, издревле чтится с особой любовью и благоговением, так как непосредственно связан с Игуменией Горы Афонской.

Как отметил схиархимандрит Иеремия, Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа - Сына Божиего и Спасителя мира. По сути, с этого события начинается священная евангельская история; оно предшествует Рождеству, спасительной миссии Иисуса Христа, Тайной Вечере, Распятию и Воскресению Христову.

Русский Афон