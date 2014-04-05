Митрополит Онуфрий освятил церковь под Киевом по типу храма Успения Богородицы в Гефсимании

5 апреля Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил малый чин освящения новопостроенного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в мужском монастыре Положения ризы Божией Матери во Влахерне, в с. Томашовка Фастовского района Киевской области.

Храм возведен по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира по типу храма Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании.

Его Высокопреосвященству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископы - Белогородский Николай, Городницкий Александр, епископы - Макаровский Иларий, Антоний (Боровик), Ирпенский Климент, Фастовский Дамиан, наместник монастыря архимандрит Вассиан (Кучерук), духовенство монастыря в священном сане.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

В конце богослужения митрополит Онуфрий поздравил наместника, братию и прихожан обители с важным событием в жизни монастыря, а также вручил церковные награды благотворителям.

*** Монастырь был образован как скит Свято-Введенского монастыря Киева решением Священного Синода УПЦ в 2000-м году. Место для монастыря было выбрано братией монастыря при содействии администрации Фастовского района на месте бывшей усадьбы господина Хаецкого. Первая Литургия в обители отслужена в 2001 году. В 2012 году Блаженнейший Митрополит Владимир освятил храм в честь Страстей Христовых.

church.ua