В июне в Армении впервые пройдет фестиваль духовного кино

В Армении впервые пройдет международный фестиваль искусств и духовных фильмов "Фреска". Открытие состоится 20 июня в Ереване.

Президент фестиваля Шаген Назаренко сообщил, что «Фреска» не преследует коммерческих целей, сообщает «Благовест-инфо».

Конкурсная программа будет проходить по номинациям: «Лучшее послание», «Лучшее освещение проблемы», «Любовь и мир», «Герой нашего времени», «Лучший дебютный фильм». Также жюри может добавить дополнительные номинацию по своему усмотрению.

Показы лент будут проходить в кинозалах и специальных палаточных городках Еревана, а также других городов страны. Фестиваль состоит из конкурсной и внеконкурсной программы, в котором могут участвовать игровые, документальные, полнометражные и короткометражные фильмы, видеоролики, отрицающие войны, насилие, национальную, религиозную и любую другую нетерпимость, возникшие как последствия человеческого вмешательства экологические катастрофы и стихийные бедствия и пропагандирующие мир, терпимость, гуманность, добро.

При фестивале действует одноименный клуб при храме Святой Троицы Армянской Апостольской Церкви. Каждую пятницу участники просматривают ленту, после чего идет ее обсуждение.

По условиям фестиваля фильмы должны быть сняты после января 2011 года. В представленных фильмах должны быть исключены сцены, оскорбляющие чувства верующих, жестокие сцены, насилие, эротические сцены и любая реклама.

Правмир