Митрополит Агафангел просит ООН защитить священника от преследований

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 3 апреля донес до представителей ООН обеспокоенность в связи с преследованием главы епархиального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства протоиерея Олега Мокряка.

В ходе встречи в Свято-Успенском монастыре Одессы митрополит передал им обращение духовенства и верующих епархии к генсеку ООН Пан Ги Муну с призывом выступить в защиту «подвергаемого политическим репрессиям и незаконному преследованию спецслужбами Украины протоиерея Олега Мокряка», сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на пресс-служба епархии.

Глава представительства мониторинговой миссии по правам человека при ООН в Одесской области Александра Худокормофф приняла обращение и заверила архиерея в том, что оно будет передано Пан Ги Муну.

Она также попросила сообщать обо всех дальнейших случаях нарушений прав человека, а также притеснений верующих со стороны властей.

Правмир