УПЦ призывает Путина препятствовать расколу Украины

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предотвратить раскол Украины. Об этом в интервью газете День рассказал управляющий делами церкви митрополит Антоний.

"Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Онуфрий обратился с письмом лично к президенту России с призывом воспрепятствовать разделению украинского государства и не допустить вооруженного противостояния между нашими народами", - сказал он.

"Мы верим, что нам все же удастся не допустить войны", - подчеркнул митрополит.

По его словам, священники УПЦ МП собирают для украинской армии средства, а также продукты, медикаменты и другие вещи первой необходимости. "Это наш не только гражданский, но и христианский долг", - сказал Антоний.

"Святейший патриарх Кирилл как предстоятель всей Русской православной церкви делает все возможное и использует весь свой авторитет, чтобы не допустить кровопролития между народами-братьями", - подчеркнул он.

Напомним, в начале марта местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой не допустить кровопролития на территории Украины.

На прошлой неделе УПЦ МП, УПЦ КП и УАПЦ возобновили диалог по преодолению раскола в украинском православии.

liga.net