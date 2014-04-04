Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры встретился с Послом Германии в Украине

4 апреля в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры Высокопреосвященнейший Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине г-ном Кристофом Вайлем.

Во встрече также приняли участие руководитель Отдела культуры Господин Дирк Лехельт, сотрудник Посольства Владимир Швед и сотрудник Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви священник Георгий Георгица.

Участники встречи обсудили события, которые произошли в Украине в последнее время, а также религиозной жизни обеих стран.

Стороны выразили благодарность и радость по случаю встречи.

church.ua