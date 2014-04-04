Президент Латвии попросил патриарха Кирилла отложить визит в республику

Президент Латвии Андрис Берзиньш направил предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с просьбой перенести запланированный на середину мая визит в республику.

"Письмо было написано две недели назад, 17 марта. Сегодня посол Латвии в России встретится с представителями РПЦ, чтобы передать его. В письме президент просит перенести визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Латвию. Само приглашение остается в силе. Чтобы определиться с новыми датами визита, необходимо дождаться ответа российской стороны", - сказала пресс-секретарь главы государства Лига Крапане.

Она не стала отрицать, что этот шаг связан с международной обстановкой. "Было бы странно, если бы это не было связано с событиями, которые касаются отношений между Россией и Украиной", - отметила она.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял приглашение посетить Латвию во время первого официального визита президента республики в декабре 2010 года в Россию. Этот визит был запланирован на 17-18 мая 2014 года.

В июне прошлого года предстоятель РПЦ посетил соседнюю Эстонию, где встретился с премьер-министром, спикером парламента и мэром Таллина. Кроме того, он освятил новый православный храм во имя иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Таллине, который десять лет назад заложил патриарх Алексий II, уроженец этого города.

ИТАР-ТАСС