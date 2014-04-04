В РПЦ заявили, что действия УГКЦ помешали встрече Папы Римского и Патриарха Кирилла

Действия греко-католиков в Украине серьезно осложнили текущий диалог между православием и католичеством и стали препятствием для возможной встречи Папы Римского и патриарха Московского и всея Руси. Об этом сказал в интервью американской газете National Catholic Register председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Иларион, сообщает сайт отдела.

"Еще прошлой осенью мне казалось, что стороны готовы к тому, чтобы начать готовить встречу. Но события на Украине очень существенно отбросили нас назад. Это связано, в первую очередь, с действиями греко-католиков", - сказал митрополит Иларион.

"В нынешнем гражданском противостоянии греко-католики сразу же заняли позицию одной из сторон, вошли в активное взаимодействие с раскольниками. Глава УГКЦ совместно с главой так называемого Киевского патриархата ходил по кабинетам госдепартамента США, призывая американские власти вмешаться в ситуацию и навести порядок в Украине", - пояснил представитель Русской православной церкви.

Митрополит также напомнил, что "при помощи светской власти униаты в течение многих веков действовали в ущерб православной церкви, захватывая православные храмы и монастыри, обращая в католичество простой народ, всячески притесняя православное духовенство. Так было в Польско-литовском княжестве после Брестской унии 1596 года, так было и на рубеже 1980-90-х годов в Западной Украине".

"В Ватикане нам говорят, что на действия греко-католиков повлиять не могут, поскольку те обладают автономией. Но и отмежеваться от этих действий Ватикан не хочет", - отметил он.

Тем не менее, в Русской церкви "не теряют надежду на то, что отношения между православными и католиками нормализуются", так как между Церквами есть "взаимопонимание в вопросах социальной и экономической этики, традиционной нравственности и других тем современного общества".

Митрополит Иларион признал, что так как "сегодня существует реальная заинтересованность обеих сторон в плодотворном развитии двустороннего диалога", то встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей "вполне возможна, однако нуждается в тщательной подготовке". "Не вижу, почему бы она не могла осуществиться при папе Франциске", - заключил глава ОВЦС.

ИТАР-ТАСС