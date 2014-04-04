В Греции - новое чудо святителя Луки, архиепископа Крымского

Новое чудо святителя Луки, архиепископа Крымского произошло в греческой Арголиде, в городе Аргос, сообщает Romfea.

Как рассказал молодой парень, сын дирижера государственной филармонии Аргоса Христос Аргиропулос, в храме св. Петра он взял кусочек ткани, пропитанный елеем от мощей святителя Луки.

30 марта он встретил своего друга, владельца магазина в Аргосе, и дал ему небольшой кусочек материи с благословением святого, потому что друг испытывал серьезные проблемы с позвоночником. Движения, обычные для здорового человека, для него представляли серьезные затруднения: чтобы сесть в машину нужно вытерпеть 20 минут боли.

Не прошло и получаса, как друг позвонил, рыдая от переполнявших его чувств: как только он пришел домой, мама помазала маслом от мощей, и тут же молодой человек почувствовал, что что-то выходит изнутри, исчезают все боли, мучившие его столько времени! Через какое-то время Христос Аргиропулос встретил своего друга. Тот начал перед ним выделывать акробатические номера прямо на тротуаре, плача и смеясь одновременно, пишет Romfea.

“Православие.Ru”