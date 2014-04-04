В Сумы в субботу прибудут христианские Страстные Святыни - один из 64 шипов с Тернового Венца, часть от Гвоздя, и часть от Животворящего Креста

В Сумы по благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия в Троицкий архиерейский собор и Спасо-Преображенский кафедральный собор в субботу, 5 апреля, прибудут Страстные Святыни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии УПЦ, в ковчеге с реликвиями находятся один из 64 шипов с Тернового Венца Спасителя, часть от Гвоздя, которым был распят Христос, и часть от Животворящего Креста Господня.

Согласно сообщению, Страстные Святыни прибудут в Троицкий архиерейскийсобор в субботу, 5 апреля, в 17.00. Святыням можно будет поклониться ежедневно с 8.00 до 19.00. Проводы Святынь состоятся в Лазареву Субботу, 12 апреля, в 16.45.

В этот же день, 12 апреля, в 17.00 Страстные Святыни прибудут в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где будут находиться до Великой Пятницы, 18 апреля, до 18.00. Поклониться Святыням здесь можно будет ежедневно с 7.00 до 19.00.

Справка УНИАН. Часть Шипа от Тернового Венца Спасителя и частица Животворящего Креста Господня находились в ризнице одного из римских аббатств, сохраняясь в хрустальном футляре с удостоверяющим актом, заверенным папской печатью.

В девяностых годах двадцатого века аббатство было упразднено, а Святыни оказалась в собственности благочестивой пожилой итальянской четы, бывшей благодетелями закрывшейся обители. Они передали Святыни в дар ризнице архимандрита Виктора (Быкова), игумена Ильинского монастыря (бывшее Афонское подворье) г. Одессы во время его паломничества по православным святыням Италии.

Часть от Гвоздя была обретена в одном из русских реликвариев, вывезенных во время гражданской войны за границу, а в наше время выставленных на продажу одной из антикварных лавок Брюсселя. Специально для частицы была заказана точная копия Гвоздя, хранящегося в московском храме Христа Спасителя.