В Киеве 6 апреля откроется фотовыставка «Наш Афон»

Фотовыставку “Наш афон” будет принимать Шевченковское благочиние киевской епархии УПЦ в храме преподобного Феодосия Освященого “Киевский Иерусалим”. Открытие выставки запланировано на 6 апреля в 13.00.

Духовно-просветительский центр Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова в рамках выставочной деятельности реализует образовательный проект «Наш Афон», целью которого является ознакомление общественности с жизнью, бытом и историей становления и развития монастырей Святой Горы Афон.

Данный проект реализуется при поддержке известного греческого фотографа Костаса Асимиса, нашего постоянного партнера - Паломнического Центра УПЦ, который действует при отделе внешних церковных связей, а также при поддержке благочиний столицы.