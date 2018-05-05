«Мариино стояние»: Зачем поднимать тему блуда в Великом посту? - Митрополит Антоний (Паканич)

На 5-й неделе Великого поста совершается Богослужение, получившее название «Мариино стояние».

Зачем предлагать пример Марии Египетской и поднимать тему блуда в Великом посту – читайте в интервью митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

Ваше Высокопреосвященство, на пятой неделе Великого поста принято совершать богослужение, которое в народе принято называть «Мариино стояние». Что это за богослужение?

Название «Мариино стояние» это богослужение получило из-за своей продолжительности, поскольку в среду вечером полностью прочитывается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского вместе с житием Марии Египетской. Устанавливая это чинопоследование, Церковь вновь предлагает своим чадам углубиться внутрь себя, особенно тем, кто не с самого начала стал на путь Великого поста.

Ее пример – это, действительно, поддержка для каждого из нас

На 5-й седмице поста не только четверг, но и воскресенье посвящены Марии Египетской. С чем это связано?

Воспоминание преподобной Марии Египетской тесно связано с тематикой предыдущей недели, когда мы говорили о лестнице, ведущей в небо. Если помните, повествование о житии преподобной Марии начинается тем, что один старец палестинского монастыря Зосима подумал, что он достиг духовных высот, и начал интересоваться, есть ли кто-нибудь, кто преуспел в монашеском подвиге больше него. Подобные мысли подстерегают всех, кто добросовестно трудится над собой, но они опасны тем, что ведут к прелести: в такой момент легко сорваться с лестницы, обозначенной преподобным Иоанном Лествичником.

Чтобы увидеть человека, превзошедшего его, Зосима пошел не в монастырь к опытным старцам, а в пустыню, где встретил преподобную Марию, бывшую блудницу, которая упорным трудом и борением со страстями сподобилась равноангельного жития. Кстати говоря, это событие произошло Великим постом, и этим примером Церковь предостерегает нас от гордости. Мы не должны превозноситься своими подвигами. Вместе с тем, Церковь напоминает нам, что невозможное человекам возможно Богу (Лк. 18:27). Господь пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию (Лк. 5:32), поэтому не нужно отчаиваться: Бог не хочет нашей гибели. Вспомним, как однажды к Спасителю привели женщину, взятую в прелюбодеянии, которую хотели побить камнями: Христос избавил ее от смерти и дал ей возможность исправить свою жизнь, но одновременно показал, к чему приводит порок (см. Ин. 8:3–11).

Не случайно имя преподобной Марии Египетской неоднократно звучит в наших храмах раз во время Великого поста. Ее пример – это, действительно, поддержка для каждого из нас. Ведь, когда мы в покаянном порыве уходим в глубины своего сердца и видим там только скверну, порой тяжело найти в себе силы подняться, выйти из темноты на свет Божий. А чем ближе к Свету – тем больше искушения. В такие минуты нужно помнить: сатане не достаточно растлить нас, для него главное – не допустить покаяния.

Раньше поведение Марии Египетской вызывало порицание, а сейчас оно становится нормой…

Возможно, житие преподобной Марии Египетской не только назидательный пример восстания из греховной глубины, но и повод задуматься о состоянии современного мира?

Так и есть. В Священном Писании Господь называет наш мир прелюбодейным и грешным (Мф. 8:38). Очевидно, одного слова «грешный» недостаточно, чтобы обозначить всю глубину нашего падения. В другом месте Спаситель с горечью восклицает: О, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? (Мф. 17:17). Нашим больным глазам, глазам людей, живущих в грехе, все в мире кажется естественным и нормальным, однако, это далеко не так.

Церкви невозможно закрыть глаза на современное растление молодежи. Даже если взять житие Марии Египетской, то заметное различие заключается в том, что раньше ее поведение вызывало порицание, а сейчас оно становится нормой: люди, ведущие распутную жизнь, считаются раскрепощенными и реализовавшими себя. Но они не замечают, во что превращаются, теряя свою личность и становясь орудием для удовлетворения самых низменных страстей, которые с каждым разом тяжелее утолить.

Святитель Дмитрий Ростовский по этому поводу говорит: «Мир сулит злато, а дарит блато». Человек должен помнить, что не только его душа, но и тело созданы для вечности. Не зря в Ветхом Завете были даны заповеди о соблюдении телесной чистоты, а уже в Новом Завете апостол Павел напоминает, что тело наше есть храм Святого Духа, и что совершающий блуд, грешит против собственного тела (1 Кор. 6:18–19), т.е. разрушает его.

Нужно не Евангелие подстраивать под себя, а попытаться разобраться в себе и бороться со своими страстями

Многие упрекают Церковь в нетерпимом отношении к внебрачным связям, говорят, что Церковь забыла призыв Спасителя о любви к ближним.

Действительно, такие утверждения звучат все чаще и громче, но нам не нужно казаться большими человеколюбцами, чем Сам Христос. Церковь призвана свидетельствовать об истине, как бы жестко, порой, она не звучала, а не подстраиваться под общественное мнение, идя в разрез с Божественным откровением. В послании к Коринфянам ясно сказано, что блудники Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:9–10). В самом деле, Господь дал заповедь любить друг друга. Но в наше время, когда под любовью понимают почти исключительно только физическую близость, происходит прямое искажение не только Божьей заповеди, но и человеческой природы. Церковь не может идти на компромиссы с современным миром, который все дальше уходит от христианской морали. Нужно не Евангелие подстраивать под себя, а попытаться разобраться в себе и бороться со своими страстями теми средствами, которые предлагает нам Церковь. По учению святых отцов, блудная похоть возникает из-за объедения и чревоугодия, отсутствия физического труда, излишнего сна, непристойных разговоров и песен, не хранения своих глаз. Надо быть внимательным к себе, чтобы сохранить свое тело от греха.

Некоторым непонятно, зачем предлагать пример Марии Египетской и поднимать тему блуда в Великом посту. Ведь это может стать дополнительным соблазном для неокрепших умов.

В таком случае нам нужно помнить, что в Церкви ничего не существует просто так. Священномученик Фаддей (Успенский), отвечая на подобный вопрос, говорил, что пример Марии Египетской дан для того, чтобы мы не относились легкомысленно к своим грехам, совершенным (или совершаемым) в юности. Мы должны иметь в виду, что это отнюдь не милые забавы, которые не оставляют на душе никакого следа. Юность – это возраст, в котором особенно часто определяется последующая жизнь человека или в сторону добра, или в сторону зла, когда грехи малые легко превращаются в большие.

В Священном Писании неоднократно отношения Бога и человека сравниваются с браком, потому что душа каждого христианина является невестой Христовой. И естественно, она должна стремиться к своему Жениху, быть верной Ему здесь, на земле, чтобы сочетаться с Ним на небе.

Слово «блуд» имеет один корень со словами «блуждать», «заблудиться». «Блудник» – это человек, сбившийся с пути, потерявший ориентир: зайдя глубоко в лесные чащи, они идут за какими-то призраками, услаждаются миражами, и в результате неминуемо погибают.

Противоположным блуду является целомудрие. Плодом чистоты телесной и умственных помыслов является целостность человеческой личности, когда она не разменивается на разные пустышки и человек способен целостно воспринимать окружающий мир и происходящие события. Часто бывает, что человек в течение даже одного дня меняет несколько масок: на работе он один, дома – другой, в кругу друзей – третий, и нередко все эти маски вступают в конфликт друг с другом. Задача же православного христианина жить во внутренней гармонии с Богом и самим собой, чему и призван помочь каждому из нас Великий пост.