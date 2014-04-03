Управляющий делами УПЦ встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Болгария в Украине

3 апреля по благословению Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковиснкого Онуфрия состоялась рабочая встреча управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора Киевских духовных школ митрополита Бориспольского и Броварского Антония с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Болгария в Украине господином Красимиром Минчевым.

В начале встречи господин Посол обозначил историческое значение Украино-Болгарских отношений для истории обеих народов. В свою очередь владыка митрополит отметил, что духовные и образовательные связи между нашими народами имеют давнюю историческую традицию, в частности, в 19 – начале 20 веков выпускниками Киевской духовной академии являлись многие выдающиеся церковные, государственные и общественные деятели Болгарии.

Стороны обсудили сотрудничество в области образования, культуры и церковного окормления болгарской диаспоры Украины. Во встрече также приняли участие второй секретарь посольства Болгарии в Украине Исмегюл Ахмед, советник Посольства Петр Танев, секретарь ОВЦС УПЦ протоирей Николай Данилевич и старший помощник ректора КДА по учебно-методической работе архимандрит Сильвестр.

В завершение митрополит Антоний и господин Красимир Минчев выразили удовлетворение результатами встречи и обменялись памятными подарками.