Межрелигиозный совет России выступил с заявлением в связи с событиями в Украине

Мы, главы и представители традиционных религиозных общин России, выражаем глубокую озабоченность в связи с происходящими в Украине событиями. Украинский и российский народы объединены многовековой совместной историей, неразрывными духовными, культурными и родственными связями. Наши братские народы должны трепетно охранять эту общность и трудиться над ее развитием. Мы решительно осуждаем разжигание межэтнических конфликтов, извлечение политических дивидендов из страданий людей.

Надеемся, что никому и никогда не удастся превратить Украину во враждебное России государство. Также убеждены, что мудрый и свободолюбивый народ Украины должен сохранить право самостоятельного выбора своего исторического пути, своих ценностей, которые не оторвать от многовековой истории, своих нравственных норм, своей модели устроения экономики, общественной и государственной жизни. Важно сохранить и общее культурное, духовное пространство авраамических религий.

Уважая право всех жителей Украины и различных общественных групп на свободный выбор пути своего развития, мы обращаемся с призывом сделать все возможное для мирного и взаимоприемлемого разрешения существующих споров и разногласий. Мы считаем недопустимым любую дискриминацию по языковому, этническому, религиозному или политическому признаку. Только признание всего объема законных прав разных этнических, региональных и религиозных сообществ, в том числе права на участие в определении судеб всего государства, при одновременном уважении традиционных ценностей большинства народа способно предотвратить возникновение новых источников нестабильности. Как собственную рану воспринимаем гибель людей, появление беженцев, повышение в украинском обществе уровня нетерпимости и взаимного отчуждения, притеснение некоторых религиозно-общественных деятелей, угрозы нормальному функционированию монастырей, храмов, мечетей и синагог.

Призываем всех духовных и политических лидеров, представителей интеллигенции и других общественных слоев сделать все возможное, чтобы предотвратить умножение жертв и страданий, обеспечить отказ от агрессивного применения силы как инструмента решения возникающих проблем. Только в условиях справедливого мира, который должен быть основан на взаимном согласии, народ может свободно устроять свою жизнь. Высоко оцениваем миротворческую деятельность православного духовенства, религиозных лидеров крымских татар, мусульман России и представителей ряда других религиозных общин двух стран. Готовы сделать все, чтобы содействовать мирному урегулированию всех противоречий на Украине и в ее отношениях с Россией.