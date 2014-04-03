В Киево-Печерской лавре состоялось "Мариино стояние"

2 апреля, в среду 5-й седмицы Великого поста, в Свято-Успенском храме Киево-Печерской лавры совершена утреня с чтением жития преподобной Марии Египетской и Великого покаянного канона святителя Андрея, епископа Критского.

Богослужение возглавил Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, викарии Киевской епархии, епископы: Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, а также духовенство обители.

Для более углубленного познания своих слабостей, греховных наклонностей и живого покаяния на этой неделе Святая Церковь дает нам особое благодатное молитвенное средство. Это Великий покаянный Канон свт. Андрея Критского с чтением одного из самых необыкновенных житий святых - прп. Марии Египетской. Примеры ужасного нравственного падения и недосягаемого одними человеческими силами духовного подъема соединились в судьбе одной женщины. Ни чудеса прозорливости, ни молитва в воздухе, ни послушание зверей этой святой рабе Христовой не поражают настолько, как ее чудесное обращение к Отцу Небесному. Это еще и еще раз напоминает о бесконечном милосердии Божием ко всем людям и спасительности искреннего покаяния для каждого из нас.

Особенным трепетом наполняются сердца верующих от умилительного пения этого исключительного по своей наглядности и выразительности Канона в Святом Храме, где слабое мерцание восковых свеч, словно тихо подпевает монашескому хору, гармонируя с настроением кающейся души. Чтения жития не разрывает службу на части, но будто призывает на молитвенную помощь святую угодницу Божию, чтобы последовать ее решимости в покаянии. Это также напоминает древний монашеский обычай душеполезных чтений во время богослужений и уводит, хоть на короткий промежуток времени в глубокую христианскую древность.

По материалам сайтов КДАиС и Киево-Печерской лавры