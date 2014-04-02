Одесская епархия УПЦ просит Турчинова прекратить следствие в отношении настоятеля храма при юракадемии

Одесская епархия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата обратилась к главе Верховной Рады Александру Турчинову с требованием прекратить следственные действия в отношении настоятеля храма Святой Татьяны при национальном университете «Одесская юридическая академия» Олега Мокряка, которого СБУ проверяет на предмет контактов с активными участниками пророссийских манифестаций в Одессе.

Об этом сказано в открытом обращении епархии, переданном УНИАН.

В нем, в частности, говорится, что обыск в доме председателя епархиального отдела Одесской епархии по религиозному образованию, миссионерству и катехизации Мокряка состоялся, согласно решению Шевченковского суда Киева, по ходатайству следствия СБУ.

«Отец Олег обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 110 УК Украины - действиях, направленных против национальной безопасности Украины.

Обыск осуществлялся присланным из Киева следователем, которого сопровождал спецназ СБУ «Альфа» в числе шести сотрудников, вооруженных автоматами. Понятыми, согласно протоколу обыска, были 2 гражданина Украины - один из г. Черкассы, другой из Волынской области», - сказано в обращении.

В обращении упоминается «террор против населения юго-востока Украины», говорится, что обыск «в доме безоружного и беззащитного священника напоминает нам обстоятельства ареста фарисеями и первосвященниками Господа нашего Иисуса Христа».

В обращении отмечено, что при обыске «ничего не найдено и ничего не изъято», а Москряк «исполняя пастырский долг, по просьбе тысяч православных одесситов, собравшихся на Куликовом поле, молился об упокоении убиенных во время событий на киевском Майдане, в частности, о погибших сотрудниках МВД».

«Также отцу Олегу вменяют в вину общение с активистами одесского Антимайдана, которые являются прихожанами наших храмов... Действия, предпринятые в отношении отца Олега, являются непродуманной попыткой поднести фитиль к пороховой бочке и взорвать страну не только в политической и культурно-языковой, но и религиозной сфере…», - сказано в обращении.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в Одессе СБУ в рамках расследуемого уголовного производства по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) провела ряд обысков в квартирах пророссийских активистов, в том числе у настоятеля храма Святой Татьяны при национальном университете «Одесская юридическая академия» Олега Мокряка. Представитель областного управления СБУ, пояснил, что «граждан в жилищах не было, они скрываются от следствия».

Справка УНИАН. Президентом национального университета «Одесская юридическая академия» является депутат Верховной Рады от Партии регионов Сергей Кивалов.

Управляющий Одесской епархией УПЦ МП - Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Алексей Саввин) - сложил с себя полномочия депутата Одесского областного совета (Партия регионов) в начале марта.