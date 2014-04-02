Местоблюститель Киевской Митрополичьей Кафедры встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Украине

1 апреля в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялась встреча Местоблюстителя Киевской Митрополичьей Кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Украине г-ном Корнелем Ионеску.

В начале встречи господин Посол поздравил митрополита Онуфрия с избранием его на высокое служение в непростое для Церкви и страны время.

Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в Украине. В частности, Местоблюститель Киевской Митрополичьей Кафедры отметил, что кризис в стране со временем обязательно решится. Украинский народ сам выберет то, что ему нужно. Главное, чтобы это проходило без вмешательства других сторон. В ответ господин Посол подчеркнул позицию невмешательства Румынии во внутренние дела Украины в кризисный период.

На встрече также обсуждались перспективы развития отношений между Украинской Православной Церковью и Посольством Румынии в Украине. В частности, речь шла о возможности продолжения доброй практики совершать Божественную литургию на румынском языке в Киево-Печерской Лавре для граждан Румынии и Молдовы, которые находятся в Украине.

В заключение стороны выразили радость по поводу встречи, а также обменялись памятными подарками.

Во встрече также приняли участие второй секретарь Посольства Румынии Господин Ион Навал и сотрудник Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви священник Георгий Георгица.

news.church.ua