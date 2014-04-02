Пасхальное послание Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры УПЦ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры Высокопреосвященнейшего митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия

архипастырям, пастырям, монашеству и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

Христос воскресе!

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира имею высокую честь поздравить всех вас, Преосвященные архипастыри, всечестные пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, с великим христианским праздником светлого Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

В эти светоносные дни мы радуемся вместе со святыми апостолами и женами-мироносицами, которые были свидетелями великой мироспасительной тайны воскресения Христова, а также очевидцами и собеседниками воскресшего Христа. Мы вспоминаем поучительную встречу воскресшего Господа с апостолами Лукой и Клеопой, которых Божественная Любовь нашла на дороге из Иерусалима в Эммаус. Спаситель приблизился к апостолам и спросил, почему они такие печальные? Апостолы, подавленные горем, не узнали воскресшего Спасителя, и один из них ответил, что они печальны оттого, что Иисуса Назарянина несправедливо распяли на Кресте. И только тогда, когда Спаситель взял хлеб, благословил его, преломил и подал им, у них открылись глаза — и они узнали Спасителя, но Спаситель стал невидим для них. Тогда апостолы Лука и Клеопа, пробудившись от сна печали, признались друг другу, как горели у них сердца, когда по дороге Спаситель беседовал с ними и объяснял им, что о Нем сказано в Писаниях (Лк. 24:13–32).

У каждого человека горит сердце, когда он с верой воспринимает слова о Мессии Христе, о Его жертвенном подвиге и о Его светлом из мертвых воскресении.

Воскресший Спаситель многократно являлся Своим ученикам и апостолам и обращался к ним со словами: мир вам. Господь даровал апостолам Свой мир, который превосходит всякий ум (Флп. 4:7) и который Апостолы, через свою проповедь, распространили по всему миру.

Святая Соборная Апостольская Православная Церковь, совершая свое апостольское служение, сегодня просит и молит воскресшего Спасителя даровать мир во всем мире, и особенно мы сегодня молимся Господу о ниспослании мира и согласия на нашу Украинскую землю, чтобы Господь простил нам наши грехи, которыми мы оскорбляли Его Божественную любовь к нам грешным, а также чтобы Господь простил нам те оскорбления и жестокость, которыми мы уничижали, оскорбляли и уничтожали друг друга. Прости нас, Господи и Спасителю наш, ради светлого и славного Твоего воскресения. Даруй нам, Господи, Твой мир и помогай нам жить на земле так, чтобы в нашей жизни прославлялось Твое пресвятое Имя.

После воскресения Христова смерть потеряла свою силу и власть над человеком (1 Кор. 15:54). Холодная, темная и жестокая смерть стала, для верующих во Христа, сном, через который человек переходит из земной жизни в жизнь небесную.

Воскресение Христово — это праздник жизни. И этой священной жизнью, которую подарил нам воскресший Христос, является Сам Христос (Ин. 14:6). Во Христе — источник жизни, и он открыт для каждого человека. Нам надо только пожелать и верой открыть свое сердце для воскресшего Христа, и Христос — вечный Источник Жизни, наш Господь и Спаситель, вместе с Небесным Отцом и Святым Духом, войдет в наше сердце и сделает Себе там обиталище (Откр. 3:20). Тот человек, который сподобился такой милости, каждый день и каждый миг чувствует в своем сердце силу, мир и радость, которые подарил миру Христос Спаситель, Своим пресветлым воскресением.

Еще раз искренне поздравляю всех Вас, дорогие братья и сестры, с Праздником праздников и Торжеством из торжеств — с Великим Днем Светлого Христова воскресения. Пусть свет радости и мира Божьего будет в нашем сердце, в нашем доме и в нашем Отечестве, чтобы мы, простив друг друга и обняв друг друга любовью Христовой, вместе со всей полнотой Вселенской Православной Церкви, сердцем и устами воспели священный пасхальный гимн: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Аминь.

Воистину Христос воскрес!

+Онуфрий

Митрополит Черновицкий и Буковинский,

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры

Пасха Христова, 2014 год

г. Киев