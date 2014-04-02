Приветствие Патриарха Иерусалимского Феофила III митрополиту Черновицкому и Буковинскому с избранием Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры

Высокопреосвященнейшему митрополиту Черновицкому и Буковинскому

Онуфрию, возлюбленому брату о Господе и сослужителю Нашей Мерности,

лобызания святое во Христе Иисусе.

Этим Нашим братским Патриаршим письмом желаем тепло поздравить Ваше возлюблене Высокопреосвященство с достойным Вашим избранием Местоблюстителем Киевского Митрополичьего Престола, а также от всего сердца пожелать Вам от Отца Света богатой и сильной поддержки для успешного выполнения этой миссии ради сохранения единства украинского народа и его связи во Христе с Церковью Москвы и со всей Православной Церковью.

За этим, лобызаючи Вас лобзанням святым от Всесвятого Живоносного Гроба, остаюсь

Возлюбленным во Христе брат

+ Феофил III

Патриарх Иерусалимский