Приветствие Патриарха Иерусалимского Феофила III митрополиту Черновицкому и Буковинскому с избранием Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры

23:43, 02 апреля 2014
Православие
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Высокопреосвященнейшему митрополиту Черновицкому и Буковинскому

Онуфрию, возлюбленому брату о Господе и сослужителю Нашей Мерности,

лобызания святое во Христе Иисусе.

Этим Нашим братским Патриаршим письмом желаем тепло поздравить Ваше возлюблене Высокопреосвященство с достойным Вашим избранием Местоблюстителем Киевского Митрополичьего Престола, а также от всего сердца пожелать Вам от Отца Света богатой и сильной поддержки для успешного выполнения этой миссии ради сохранения единства украинского народа и его связи во Христе с Церковью Москвы и со всей Православной Церковью.

За этим, лобызаючи Вас лобзанням святым от Всесвятого Живоносного Гроба, остаюсь

Возлюбленным во Христе брат

+ Феофил III

Патриарх Иерусалимский

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