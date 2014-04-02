Приветствие Патриарха Иерусалимского Феофила III митрополиту Черновицкому и Буковинскому с избранием Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры
Высокопреосвященнейшему митрополиту Черновицкому и Буковинскому
Онуфрию, возлюбленому брату о Господе и сослужителю Нашей Мерности,
лобызания святое во Христе Иисусе.
Этим Нашим братским Патриаршим письмом желаем тепло поздравить Ваше возлюблене Высокопреосвященство с достойным Вашим избранием Местоблюстителем Киевского Митрополичьего Престола, а также от всего сердца пожелать Вам от Отца Света богатой и сильной поддержки для успешного выполнения этой миссии ради сохранения единства украинского народа и его связи во Христе с Церковью Москвы и со всей Православной Церковью.
За этим, лобызаючи Вас лобзанням святым от Всесвятого Живоносного Гроба, остаюсь
Возлюбленным во Христе брат
+ Феофил III
Патриарх Иерусалимский