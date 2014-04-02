По молитве к преподобному Порфирию Кавсокаливиту девочка обрела вторую почку

Необыкновенное чудо произошло не так давно в Австралии, где по молитве к Преподобный Порфирий Кавсокаливиту больная девочка обрела вторую почку. Чудо произошло после того, когда врачи при помощи рентгена определили, что она родилась с одной почкой, сообщает Isihazm.Ru.

Чудесная история произошла в семье грека, жившего в Австралии и очень почитавшего старца Порфирия. У единственной его дочери резко ухудшилось самочувствие, и её определили в больницу. Девочке сделали рентген, который показал отсутствие одной почки. Это усложняло лечение и грозило очень серьезными последствиями.

Крайне расстроенный отец со слезами стал молиться старцу Порфирию, умоляя его помочь дочери. Тем временем, самочувствие девочки ухудшалось. Пока ночью во сне отцу не явился старец Порфирий.

«Хорошо, я сделаю тебе то, что ты просишь. Девочка исцелится», – сказал святой.

Ободренный отец бросился в больницу. Многих трудов ему стоило заставить врачей повторить рентген. Врачи убеждали не облучать ребёнка напрасно. Но отец был непреклонен. Сделали рентген и обнаружили, что у девочки две почки. Врачи были потрясены, оба снимка сохранили.

Но девочке стало хуже, и она вообще перестала чувствовать живот, как будто это было не её тело. Огорчённый отец бросился к иконам и начал роптать. «Старец, я просил тебя исцелить дочь, а ты сделал ей ещё хуже», – переживал он.

Неожиданно он увидел у икон преподобного Порфирия Кавсокаливита. «Послушай, любезный, как же я могу пересадить почку твоей дочери без наркоза? Подожди несколько часов, пройдёт анестезия, и девочка будет здорова», – смиренно ответил старец.

Как только девочка почувствовала, что совершенно здорова, отец с благодарностью поехал в основанную отцом Порфирием обитель Милесси и сообщил его чадам о необыкновенном чуде.

Преподобный старец Порфирий Кавсокаливит (в миру Евангелос Баирактарис) родился в 1906 году от благочестивых и очень бедных родителей в деревне святого Иоанна на острове Эвия. Прочитав житие святого Иоанна Каливита, Евангелос так вдохновился святой жизнью преподобного, что решил подражать ему. В 12-летнем возрасте он уехал на гору Афон, сообщает Azbyka.Ru.

В 22 года сильно заболел и был отправлен в монастырь святого Харлампия, который находился недалеко от деревни святого Иоанна. Там был исцелён.

Позже встретился с архиепископом Синайским Порфирием, который восхитился духовными подвигами молодого монаха и рукоположил его в сан пресвитера и нарек имя Порфирий.

В 1940 году иерей Порфирий приехал в Афины, где был назначен приходским священником в церкви Святого Герасима. 33 года он служил Богу и людям. За это время Порфирий помог тысячам людей обрести душевный мир, по благодати Божией исцелил от многих болезней.

Старец Порфирий вместе со старцем Паисием Святогорцем являются самыми почитаемыми афонскими духовными наставниками в Греции. Говоря о духовных дарованиях Порфирия, в том числе о даре провидения, старец Паисий сравнивал Порфирия с цветным телевизором. Вообще на Афоне говорят о нём так: «Каждому святому открывалась какая-то часть Истины, а старцу Порфирию – открылось всё сразу…».

Старец смиренно скончался в своей келии на горе Афон, 2 декабря 1991 года. Незадолго до смерти он узнал о своей скорой кончине и хотел умереть смиренно, вдали от мира.

Священный Синод Константинопольской Православной Церкви на заседании 27 ноября 2013 года рассмотрел вопрос о причислении к лику святых старца Порфирия (Байрактариса), и принял решение о канонизации этого подвижника.

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