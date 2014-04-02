Польская Православная Церковь вернется на старый стиль календаря

Архиерейский Собор Польской Православной Церкви на своей весенней сессии, прошедшей 18 марта в резиденции митрополита Варшавского и всея ПольшиСаввы, принял решение вернуться к старому стилю церковного календаря, сообщает сайт «Православие.ru»со ссылкой на сайт Польской Православной Церкви.

Отмечается, что до настоящего момента Польская Церковь жила по новому стилю.

«В связи с тем, что большинство приходов Польской Церкви (96%) празднует [церковные] праздники по старому стилю (юлианскому календарю), и по просьбам верующих Архиерейский Собор отменил решение Собора от 12 апреля 1924 года о переходе на новый, григорианский календарь, и постановил вернуться к юлианскому календарю начиная с 15 июня 2014 года [н.ст.], в Неделю Всех Святых», - сказано в решении Собора.

В тоже время, по решению священноначалия Польской Церкви, на тех приходах, где есть такая необходимость, новый стиль может быть сохранен.

Фома