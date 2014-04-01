Почаевская икона Богородицы - в Десятинном монастыре: провожали икону со слезами

В Киеве тревожно.

И вот снова встречаем торжественно в Рождества Богородицы Десятинном монастыре чудотворный список Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Впервые в этом году икону в обитель привозили 28 января.

...Переживаем. Достойны ли? Услышат ли наши слабые молитвы, больше похожие на вопли… Эх, какая радость! Она снова к нам прибыла.

Колокольный звон бодро прогоняет тоску и уныние, которые нагло поселились в сердце в связи с недавно пережитыми событиями.

И вот — Она. Почаевская икона Пресвятой Богородицы. Сверкает на солнце. Отцы заносят её в храм, и начинается служба. Протодиакон с особой важностью кадит афонским ладаном. Хор вдохновенно возносит молитвы. И всем понятно, что сейчас наступил тот самый миг, когда Она будет смотреть и все видеть, Она будет все слышать и все понимать, Она никого не оставит без утешения и поможет всем.

Главное, чтобы мы поверили. Она – Пресвятая, Пречистая, Преблагословенная. Она — Матерь Бога нашего. Она — Дева Мария.

...Неделя пролетела как один час. И за этот час произошло столько, сколько в обычной жизни в обычное время происходит лет за десять, наверное.

О том, что множество людей побывало в храме писать, я думаю, нет смысла, вы и сами понимаете...

Но вот два случая запомнились особо

Первый случай. Пришла бабушка с больной внучкой (насморк и аллергия), а после молебна девочка уже бегала возле храма и играла с другими детьми, потому что стала полностью здорова. Кстати, бабушка это поняла не сразу, а только через некоторое время, и когда рассказывала нам об этом чуде, глаза ее по-особому с любовью и благодарностью смотрели на икону.

Второй случай тоже, казалось бы, самый обычный. Пришла девушка. Поставила свечку. Написала записку. Помолилась. зически, но и духовно. И тот факт, что Почаевский образ уже который раз приезжает в Десятинную обитель святого князя Владимира, является знаковым. И может, именно в этот раз наш народ сможет прозреть и увидеть духовными очами то, что не видел до сих пор. А именно — потребность православного народа в возрождении Десятинной церкви — символа Крещения Руси.

Может быть, может быть, кто знает, это будет новой эпохой в истории Православной Церкви на Руси и Украине, да и в истории всего православного мира.

...Провожали икону со слезами. А на душе были тишь и благодать. И уверенность в завтрашнем дне, дарованная Пречистой нам грешным и недостойным, кающимся грешникам и строптивым блудным сынам.

Не остави нас, Преблагословенная, на растерзание волкам в овечьих шкурах, на съедение львам рыкающим.

Защити, спаси, помилуй.

«Заступись, попроси, услышь, увидь, Госпожа, помоги, прости, прости, Пречистая…».

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