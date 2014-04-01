К 20-летию наместничества митрополита Павла вышел диск песнопений двунадесятых праздников

30 марта 1994 года наместником Киево-Печерской Лавры был назначен архимандрит Павел (Лебедь). К 20-летию наместнического служения владыки Павла вышел диск песнопений двунадесятых праздников – «Радость вечности».

Альбом песнопений двунадесятых праздников, записанный звукостудией Киево-Печерской Лавры совместно с вокальным ансамблем «Колорит» под управлением протодиакона Тарасия Мудрака, содержит песнопения главных праздников годичного круга богослужений, которые помогают человеку в его духовном делании, служат своего рода пособиями в нашем восхождении к Богу.

Для человеческой души, которая живет богослужениями, этот диск, несомненно, станет подарком. Все новые и новые стороны духовной жизни Киево-Печерской Лавры раскрывает митрополит Павел, совершая свое служение в непрестанном предстоянии и хождении пред Лицем Божиим.

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