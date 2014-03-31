Управляющий делами УПЦ принял участие в интронизации митрополита Элладской Православной Церкви (фото)

С 28 по 31 марта по благословению Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний посетил Грецию, где принял участие в интронизации митрополита Китруского и Катерининского Георгия (Хризостома), избранного Священным Синодом Элладской Православной Церкви 27 февраля и рукоположенного 1 марта.

Митрополит Антоний в первый день пребывания в Греции 28 марта посетил Высшую Церковную Академию в Салониках, с которой Киевские духовные школы сотрудничают уже длительное время. В этом заведении долгое время нес послушание преподавателя митрополит Георгий. В тот же день вечером в городе Верия в храме святых бессребреников Косьмы и Дамиана митрополит Антоний молился за чтением акафиста Пресвятой Богородице, его возглавил новый митрополит Китруский Георгий, который долгое время был настоятелем этого храма до своего избрания на архиєрейское служение. За чтением акафиста молились иерархи-гости из других Поместных Православных Церквей: Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской, Польской.

29 марта после свершения Божественной литургии в своем приходе в городе Верия, митрополит Георгий вместе с гостями отправились в города Катерини, где на центральной площади его встречали жители города, духовенство митрополии, представители местной власти и около 40 митрополитов из разных епархий Элладской Церкви, которые также были приглашены на церемонию интронизации. Далее крестным ходом, в сопровождении оркестра и военных, все участники торжеств направились в кафедральный Свято-Вознесенский собор, где состоялся чин интронизации при участии Главы Элладской Православной Церкви Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II.

30 марта митрополит Китруский и Катерининский Георгий в сослужении митрополита Броварского и Бориспольского Антония и других представителей Поместных Православных Церквей, а также при многочисленном собрании верующих, совершил свою первую Божественную литургию в кафедральном соборе митрополии.

Управляющий делами УПЦ, приветствуя новоизбранного митрополита Георгия, передал ему в дар архиерейскую панагию с пожеланиями неизменной помощи Божией в новом служении.

Во время торжеств митрополит Бориспольский и Броварской Антоний имел короткую беседу с Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом II.

В поездке митрополита Антония сопровождали председатель Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба и секретарь Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

church.ua