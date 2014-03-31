В УПЦ провели молитвенно-социальную акцию по поддержке пограничников на блокпостах возле Крыма (фоторепортаж)

29 марта, по благословению Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры УПЦ митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, состоялась совместная акция Киевской, Бориспольской и Херсонской епархии духовной поддержки пограничных войск Украины.

Группа священнослужителей во главе с архиепископом Херсонским и Таврическим Иоанном, в составе секретарей Киевской и Бориспольской епархии протоиерея Виктора Иващука и протоиерея Константина Пилипчука, а также представителей духовенства Херсонской епархии посетили Чаплинский и Колончацький блокпосты в Херсонской области на границе с АР Крым.

На блокпостах были отслужены молебны великомученику Георгию Победоносцу перед иконой с частицей его святых мощей, каждый солдат получил в благословение нательный крестик и икону великомученика Георгия.

Священнослужители также привезли духовную литературу, которую собрали для военных верующие киевских приходов. Кроме того военным частям была предоставлена гуманитарная помощь: одежда, продукты, средства личной гигиены и т.п.

Архиепископ Иоанн и священнослужители пообщались с личным составом и руководством, провели духовные беседы.

Иконки, нательные крестики и православные молитвословы в благословение и в знак поддержки от жителей Киевщины в большом количестве были переданы благочинным Херсонской епархии для раздачи всем воинам, проходящим службу в пограничном регионе.

church.ua