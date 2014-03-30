Братия Киево-Печерской лавры посетила подшефный детский дом

Уже не один год братия Киево-Печерской лавры вместе с сотрудниками социального отдела монастыря совершают духовное попечительство над специальным общеобразовательным детским домом Киева «Малятко».

В период Великого поста, 27 марта, во время очередного посещения лаврским священнослужителем детей, над ними было совершено одно из семи церковных Таинств – Елеосвящение.

В это время, как раз на Крестопоклонной седмице, в Православной Церкви вспоминается особый подвиг безграничной любви Господней ко всем людям и воспевается Его благодатная помощь в исполнении Божественных заповедей. Естественным проявлением любви к Богу является христианская любовь к ближним, особенно детям, которых, согласно Евангельскому повествованию, принимал к Себе Сам Господь.

Архимандрит Лаврентий рассказал детям о значении Таинства Соборования для исцеления души и тела. Прежде всего, батюшка объяснил пагубность любого греха, важность веры, которая проявляется в любви друг к другу. После краткого поучения о терпеливом несении каждым своего креста, архимандрит Лаврентий призывал всех прилежно учиться и работать над собой, испрашивая при этом у Господа помощи, чтобы суметь жить в непростом мире.

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