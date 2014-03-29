Что происходит в церкви во время чина Пассии?

Слово «Пассия» происходит от латинского «пасио», что означает «страдание», - на церковнославянской - «страсти». Такое название этот вид богослужения получил благодаря своему содержанию. В чин последования Пассии входят песнопения Страстной Седмицы...

Во время Пассии читаются отрывки из Евангелия о Крестных Страданиях Иисуса, а также пропеваются отдельные песнопения из богослужения Великой Пятницы и Великой Субботы и произносится проповедь о Страданиях Христа. О Пассии нет упоминаний в церковном Уставе (Типиконе), ведь она была введена на Руси значительно позднее последнего.

Об этом, а также о том, когда именно возникла Пассия, как совершался этот особый вид богослужения изначально, почему чин Пассии служится в дни Великого поста - в видеосюжете УПЦ.