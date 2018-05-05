Митрополит Антоний (Паканич): Как не превратить нашу «Лествицу» восхождения к Богу в «Вавилонскую башню»?

Интервью Управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония к четвертому воскресенью Великого поста — Неделе преподобного Иоанна Лествичника.

Вторая половина Великого поста – «пора прибавить на финише»

Ваше Высокопреосвященство, приближается четвертая неделя Великого поста. Объясните, пожалуйста, почему она носит имя преподобного Иоанна Лествичника?

С Божьей помощью мы вступили во вторую половину Великого поста, и нам, как принято говорить в мире спорта, нужно прибавить на финише, т.е. не сбрасывать оборотов, а напротив – сохранить внутренний духовный настрой. И для того, чтобы поддержать в нас стремление к духовному подвигу, Церковь предлагает на четвертой неделе поста вспомнить об известном подвижнике и аскетическом писателе преподобном Иоанне Лествичнике. Жил он в VI – начале VII века и был игуменом Синайского монастыря. В историю Церкви подвижник вошел, прежде всего, как автор книги «Лествица», в которой с потрясающей глубиной и полнотой изложено учение о смысле духовного подвига и о том, как следует идти по пути христианского совершенства.

Как Лествицу не превратить в Вавилонскую башню?

Владыка, почему путь духовного подвига сравнивается с лестницей?

Лестница (или по-славянски – лествица) в духовной жизни – это символ восхождения к Богу, стремления к Нему в смирении духа. В то же время этот образ делает наглядной пропасть, которая пролегает между Богом и человеком и которую необходимо преодолеть. Из ветхозаветной истории мы знаем, что человечество предпринимало самоуверенные попытки приблизиться к Богу, построив Вавилонскую башню – своеобразную лестницу к небу (см. Быт. 11:1–9). Но эта лестница была проявлением гордости человечества, которое заявило: сделаем себе имя, бросая тем самым вызов Богу, выражая модный теперь идеал человекобожия, а не богочеловечества.

Эта дерзкая попытка была проявлением жажды сравниться с Создателем. Один писатель метко заметил, что человек строил башню до небес, чтобы низвергнуть оттуда Бога. Но Бог, любя Свое создание, Сам решил спуститься к человеку. Он как бы сошел с небес по лестнице, которую видел во сне патриарх Иаков. Спускаясь по ней, Сын Божий сделался человеком, а восходя – дал возможность человеку приобщиться к Божественной жизни. И теперь, следом за Христом, пришел наш черед подниматься вверх по ступенькам духовного восхождения. Этот путь не прост, однако, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11:12). По нему нужно идти без гордости и самоуверенности, а с упованием на помощь Божию.

Зачем мирянину читать книгу, написанную для монахов?

Преподобный Иоанн написал «Лествицу» по просьбе игумена соседнего монастыря, и эта книга была адресована монахам. Насколько она применима в духовном делании для мирян?

Действительно, «Лествицу» преподобный Иоанн писал, прежде всего, для монахов. Однако в ней он говорит о борьбе со страстями, которым подвержены все люди, об исполнении заповедей Господних, которые помогают восходить на небо, а они отнюдь не являются «узко» монашескими, но касаются всех христиан.

Например, борьба с мирской суетой, терпение скорбей на пути к истинному блаженству, борьба с пороками, преодоление преград в духовной жизни, стяжание духовного мира и трех главных добродетелей – веры, надежды и любви. В Евангелии Христос дает заповеди не для какого-то определенного класса или сословия, а для всех, кто хочет идти за Ним и кто называет себя христианином. Но для исполнения Божиих заповедей необходимо познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим. 12:2), поэтому в Великом посту является обязательным чтение Священного Писания и святоотеческой литературы.

Как осилить этих 30 ступеней?

«Лествица» – труд довольно объемный и написанный специфическим языком. Скажите, пожалуйста, чему она учит человека?

Как я уже сказал, образ лестницы делает наглядной пропасть, которая существует между тем, кем человек является, и кем он призван стать. И преодолеть эту пропасть можно лишь постепенно, ступенька за ступенькой.

Вот этот путь восхождения и изображен в книге «Лествица». Каждая новая глава книги говорит о новом шаге человека на пути к совершенству. «Лествица» разделена на 30 глав, которые и есть 30 ступеней символической лестницы, по которой мы восходим к Богу. Начинается все с борьбы с наиболее грубыми земными привязанностями, а на последних ступенях христианин достигает непрестанной молитвы и союза трех добродетелей: веры, надежды и любви.

Чему нас учит пример жизни самого автора?

Но мы вспоминаем преподобного Иоанна, не только как автора «Лествицы», но и как человека, который сам прошел описанный им путь. Он писал книгу, исходя из собственного духовного опыта. И тем ценнее для нас этот труд.

Преподобный Иоанн является для нас важным примером. Из его жития нам известно, что он ел все, что позволено монашеским уставом, при этом был воздержан в пищи и питии. Он не проводил ночей без сна, но спал ровно столько, сколько необходимо для поддержания физических сил. И всем, кто вступает в Великий пост важно помнить об этом примере умеренности и постоянства.

Оступаются даже на последних ступенях. Почему и что же делать?

На иконе, иллюстрирующей «Лествицу» есть люди, которые уже стоя на самом ее верху, падают вниз. Что бы Вы могли сказать тем, кто оступается в утешение?

Икона «Лествицы» чрезвычайно интересна и назидательна. Она в красках изображает путь нашего восхождения к Богу. На самой вершине лестницы мы видим человека, который дошел до самой последней ступеньки и уже протянул руку к Господу, Который восседает на небесном престоле. И в ответ Господь твердо сжимает в своей руке протянутую к нему руку этого человека. Это чрезвычайно глубокий символ духовного совершенства. Человек еще живет на земле, но он уже полностью предал себя в руки Бога. И Господь держит его в Своих руках.

Но рядом с этим человеком мы видим на иконе и другого, который на тех же последних ступенях вдруг оступился и упал с лестницы. Это напоминание для всех нас о том, что в конце пути нужно быть особо бдительным, ни в коем случае не превозноситься своим подвигом, а сохранять смирение.

Тем же, кто не удержался и упал, не нужно отчаиваться. Падения, увы, очень часто подстерегают нас на земном пути. Потому нам нужно в надежде на милость Божию встать и продолжить свой путь. Евангельская история знает два предательства ближайших учеников Христа в Гефсиманскую ночь – Иуды и Петра, но первый, в отчаянии, покончил с собой, а второй, покаявшись со слезами, – стал первоверховным апостолом.

Есть такая поговорка: если не можешь идти к цели, ползи к ней, не можешь ползти – ляг и лежи в ее направлении. В этом очень хорошо виден христианский подход к делу спасения: делать все возможное, чтобы не стоять на месте, или хотя бы всеми своими мыслями и чувствами стремиться вперед, поднять голову в небо. Потому что Господь наш, по слову святителя Иоанна Златоуста, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит.