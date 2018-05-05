В Киеве на улице Институтской построили часовню в честь памяти Небесной сотни (фоторепортаж)

В Киеве, на улице Институтской, возле выхода со станции метро "Крещатик", где 20 февраля от пуль снайперов погибло большое число протестующих, построена часовня, посвященная памяти Небесной сотни.

Часовню начали возводить 17 марта, к сорока дням со дня гибели активистов, которые будут отмечаться 30 марта.

Дерево и другие материалы для часовни привезли из Закарпатья. На сегодня часовня почти собрана, даже установлен колокол.

На Майдане хотели бы, чтобы здесь проводили службы священники всех православных конфессий, представленных в Украине.

Часовня построена на средства благотворителей, которые отказались афишировать свои имена.

Освящение часовни состоится в воскресенье, на 40-й день с момента гибели активистов.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

Фото УНИАН.