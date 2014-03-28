Патриарх всея Грузии Илия II в 35-й раз совершит всеобщее крещение детей

Регистрация будущих крестников Патриарха Грузинского –третьих или последующих детей в семьях венчанных родителей – начнется 2 апреля и завершится 6 апреля, сообщает Кахетинский информационный центр. Это будет 35-й этап всеобщего крещения, проводимый Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Родители будущих крестников Патриарха Грузинского должны представить удостоверения личности, копии свидетельств о венчании и копии брачных свидетельств, а также две фотографии будущего крестника.

На сегодняшний день Патриарх Грузинский является крестным отцом более 19 700 детей.