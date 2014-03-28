Галерея «Соборная» приглашает 2 апреля на великопостную беседу с протоиереем Виталием Эйсмонтом

2 апреля в галерее «Соборная» состоится великопостная беседа, гостем которой станет протоиерей Виталий Эйсмонт - настоятель Свято-Покровского храма с. Холосно (Овруцкая епархия), православный журналист, ведущий телепрограммы «Православное слово» (г. Коростень) и рубрики «Дорога к храму» Коростенского радиовещания.

Как отмечает отец Виталий, «Пост для человека - время, когда он становится христианином больше, чем обычно. В это время мы воздерживаемся от развлечений и определенных видов пищи - вовсе не потому, что они вредны сами по себе. Приверженность к земным вещам мешает освободиться от греховных уклонений мира сего и приблизиться к Богу...».

В течение двухчасовой беседы все желающие получат возможность глубже понять духовный смысл Великого поста, а также получить ответы на свои вопросы.

Беседа состоится 2 апреля в 19.00 по адресу: г. Киев, Железнодорожное шоссе, 3, Духовно-просветительский центр Кафедрального собора УПЦ (галерея «Соборная»), станция метро «Лыбидская». тел. 529 03 59