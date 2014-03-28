Крымские татары предложили священникам УПЦ КП проводить богослужения в мечетях

В Крыму священники Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата готовы проводить свои богослужения в мечетях - такой приют им предложили крымские татары. Об этом заявил пресс-секретарь Киевского Патриархата архиепископ Евтратий Заря, цитирует 5 канал.

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По его словам, двое священников уже покинули Крым, еще одиннадцать во главе с архиепископом Климентом продолжают совершать там богослужения. Но все духовенство Киевского патриархата было вынуждено вывезти с полуострова свои семьи.

На приглашение крымских татар молиться в мечетях - православные согласятся, если в своих церквях в Крыму они почувствуют опасность, или если священников и прихожан Киевского патриархата прогонят из их храмов.

“Если не будет возможности нам, нашим священникам и прихожанам молиться в своих храмах, то они предоставят место в мечетях. И заверили, что они будут помогать защищать наши права и дадут возможность молиться в своих культовых сооружениях”, - заявил архиепископ УПЦ КП Евтратий.

Ранее сообщалось, что Крымская епархия УПЦ Московского патриархата опровергала сообщения об инвентаризации имущества УПЦ КП.

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